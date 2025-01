Migliori Gelaterie d'Italia: ecco le sei "regine" venete del gelato

VENETO - Chi è specializzato nel cioccolato, chi nei gusti alla frutta e chi unisce abbinamenti e sapori inaspettati grazie a un’attenta ricerca di materie prime di qualità. Sono sei le migliori gelaterie del Veneto. Le sei regine del gelato, due in provincia di Padova, due veneziane, una trevigiana e una veronese sono state premiate tra le 72 migliori gelaterie del Paese con tre coni nella guida Gelaterie d’Italia 2025 appena pubblicata dal Gambero Rosso. La prestigiosa guida ha recensito ben 599 gelaterie, assegnando ai più grandi maestri italiani del settore gli ambiti “tre coni”, che rappresentano l’eccellenza, oltre ad alcuni premi speciali: dal gelatiere emergente al miglior gelato al cioccolato, dal premio innovazione a quello per la valorizzazione delle produzioni locali.



Il Veneto, come da qualche anno a questa parte, si ferma a sei gelaterie con i tre Coni e sono: la gelateria Chocolat di Mestre, a Dolo (Venezia) la Gelateria Naturale Scaldaferro; la gelateria Golosi di Natura di Gazzo (Padova); la Pasticceria Marisa a San Giorgio delle Pertiche (Padova); la gelateria Dassie - Vero Gelato Artigiano di Treviso e Zeno Gelato e Cioccolato di Verona.



Da sottolineare come la Gelateria Dassie di Treviso, dopo la conferma per il sesto anno consecutivo dei tre coni, ha deciso di rinunciare al massimo riconoscimento: “Ho rinunciato al premio e ho chiesto di non essere più inserito nei futuri sistemi di valutazione - scrive sui social Stefano Dassie - Questa scelta nasce da una profonda riflessione. Sono grato al Gambero Rosso per la motivazione che ci ha spinto a migliorare anno dopo anno, ma credo fermamente che il nostro settore meriti criteri di valutazione più chiari e trasparenti, lontani da logiche che non rispecchiano i valori del vero gelato artigianale”.