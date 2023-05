Migliaia di minori abusati da preti cattolici nell'Illinois

La procura generale dell'Illinois ha reso noti i risultati di un'indagine durata diversi anni, svelando un orribile quadro di abusi sessuali commessi da membri del clero cattolico locale. Secondo il rapporto, che copre il periodo dal 1950 al 2019, oltre 450 sacerdoti hanno perpetrato abusi su circa 2.000 bambini e bambine nel corso di oltre settant'anni.



L'indagine è stata avviata sotto la direzione della procuratrice generale democratica Lisa Madigan, la quale ha dato il via a una vasta operazione per portare alla luce la verità nascosta dietro gli abusi commessi all'interno della Chiesa cattolica nell'Illinois. Nel 2019, Madigan ha passato il testimone al suo successore, Kwame Raoul, anch'egli membro del Partito Democratico, che ha presentato i risultati dell'indagine durante una conferenza stampa di fronte a un pubblico sconcertato.



Per condurre questa indagine approfondita, sono stati impiegati 25 investigatori della procura, i quali hanno esaminato meticolosamente oltre 100.000 pagine di documenti delle diocesi statali e ascoltato le testimonianze di persone coinvolte nei fatti in questione. Complessivamente, sono state condotte oltre 600 udienze per raccogliere prove e testimonianze sulla vasta portata degli abusi sessuali perpetrati dai membri del clero cattolico.



I risultati dell'indagine hanno messo in luce un allarmante numero di abusi che hanno coinvolto decine di sacerdoti in tutto lo stato. Le vittime identificate, bambini e bambine che avevano fiducia in coloro che avrebbero dovuto proteggerli, sono state sottoposte a terribili esperienze di violenza sessuale, che hanno lasciato cicatrici emotive profonde e durature. Le conseguenze di questi abusi sono state devastanti per le vittime e per le loro famiglie, e la pubblicazione di questo rapporto è un passo importante verso la giustizia e il riconoscimento delle sofferenze subite.



L'indagine ha sollevato interrogativi sulle azioni compiute dalla Chiesa cattolica nel corso degli anni, mettendo in luce il ruolo giocato dall'istituzione nella copertura e nella protezione dei sacerdoti. È emerso che alcuni alti funzionari della Chiesa erano a conoscenza di tali abusi e hanno trascurato di prendere provvedimenti adeguati per porre fine a questa spirale di violenza.



Le conclusioni di questa indagine rappresentano un'occasione fondamentale per rivedere le politiche e le procedure all'interno della Chiesa cattolica, al fine di prevenire futuri abusi e di garantire che coloro che commettono tali crimini vengano perseguiti secondo la legge. È essenziale che si agisca in modo trasparente e responsabile, proteggendo i più vulnerabili e garantendo che la Chiesa sia un luogo sicuro per tutti i fedeli.