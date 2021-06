Michele Merlo: i funerali spostati allo stadio di Rosà

VICENZA - Viene spostato, per motivi di sicurezza, il funerale di Michele Merlo. Non più a Rosà (Vicenza), suo paese di origine, a Villa Marchiorello, ma allo Stadio comunale "Toni Zen" di Rosà, in via dei Fanti. Resta confermata la data di venerdì 18 alle 17.

Confermata anche la camera ardente domani al Pantheon di Bologna dalle 9 del mattino fino alle 16. Poi il feretro partirà per Rosà dove resterà esposto nei giorni di giovedì e venerdì nell'Istituto Maria Ausiliatrice in via Roma, 82 (Rosà) (giovedì dalle 9 alle 11 e dalle 15 alle 18; venerdì dalle 9 alle 11).