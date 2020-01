VITTORIO VENETO - Michele Gazzola è il nuovo amministratore delegato di Silca Spa. Non sarà solo alla guida dell’azienda con base produttiva a Vittorio Veneto, ma ne definirà e coordinerà in parallelo le strategie commerciali e produttive anche a livello Emea (Europa, Medio Oriente e Africa) assumendo anche la carica di Senior Vice President Emea Key Systems.

Il doppio incarico consentirà al manager di origine trevigiana ma di formazione internazionale, di traghettare Silca, le filiali europee ed i Partners commerciali, fino a nuove sfidanti obiettivi. “Sono orgoglioso di essere oggi parte di un’azienda che non ha mai smesso di crescere e che evolve attraverso valori che sento profondamente miei.

Silca non è solo un’azienda leader ed un attore imprescindibile che guida il cambiamento nel proprio settore, ma è da sempre anche un importante motore di crescita per il territorio in cui opera - dichiara Michele Gazzola -. Considero Silca un’azienda speciale perché continua a reinventarsi, e sa coniugare al meglio esperienze di successo in ambito del business tradizionale con soluzioni avanzate e a forte contenuto innovativo. Nella fase attuale, in particolare, in ambito digitale”.