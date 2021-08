Michele Agostinetto in cammino contro la sclerosi multipla

VALDOBBIADENE - “Ho 43 anni e da qualche mese sono malato di Sclerosi Multipla. La malattia è imprevedibile e la maggior parte di noi perde l’uso delle capacità motorie vivendo con questa paura ogni giorno della sua vita; tuttavia io vorrei camminare tanto” esorta Michele Agostinetto da Valdobbiadene.



Una malattia che da oltre un anno gli ha fatto chiudere l’attività e non gli permette di percepire alcun aiuto, se non il sostegno economico da parte della madre e della sua compagna.



“La mia missione è quella di percorrere a piedi la strada che parte da Valdobbiadene e arriva a Santa Maria di Leuca in Puglia, un percorso di quasi duemila km. Con la mia patologia, le difficoltà di una persona comune vengono moltiplicate per dieci.” prosegue Michele.



Per riuscire in una simile impresa che partirà il prossimo 1 maggio, servono attrezzature, allenamento e soldi per il viaggio, per questo Michele ha deciso di lanciare una campagna di GoFundMe.



“Perché lo faccio?” dice Michele “Per raccogliere fondi per chi come me sta male, per far conoscere alle persone che incontrerò il coraggio e per visitare luoghi che probabilmente non potrò mai più permettermi di percorrere”.



La raccolta sta avendo un buon riscontro; per chi volesse contribuire è raggiungibile al link: https://it.gf.me/v/c/4srp/un-viaggio-da-sclero-camminare-per-aiutare