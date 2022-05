Michel: "Minaccia nucleare Russia riguarda il mondo intero"

MONDO - ''La Russia sta attaccando la nazione sovrana dell'Ucraina facendo riferimenti vergognosi e inaccettabili all'uso delle armi nucleari. Questo non sta solo minacciando la sicurezza dell'Europa. Sta pericolosamente alzando la posta in gioco per il mondo intero''.

Lo ha scritto su Twitter il presidente del Consiglio europeo Charles Michel in visita a Hiroshima. ''Sono ancora più determinato nel sostenere la libertà in Ucraina e la sicurezza in Europa e nel mondo'', ha detto dopo aver visto ''le devastanti conseguenze delle armi nucleari''.

Citando il Cremlino ha affermato che ''vorrei che coloro che minacciano di nuovo oggi l'uso'' di armi nucleari ''possano ascoltare la testimonianza della sopravvissuta alla bomba atomica Keiko Ogura, come ho fatto io oggi''. ''Abbiamo regole internazionali e istituzioni globali per il disarmo nucleare e il controllo degli armamenti. Dobbiamo proteggerli e rafforzarli per garantire pace e sicurezza'', ha aggiunto Michel.