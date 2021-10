Miane, trovato in un casolare in mezzo al bosco con un coltello e della droga: arrestato

MIANE - Dal tardo pomeriggio di ieri sono stati svolti specifici servizi a largo raggio che hanno visto impegnati, sino a tarda sera, i Carabinieri del Comando Provinciale di Treviso.



Nel corso delle operazioni, che hanno visto la presenza attiva di una decina di pattuglie dell’Arma dedicate, i Carabinieri della Compagnia di Vittorio Veneto, coordinati dal Maggiore Giuseppe Agresti, hanno rintracciato, in un casolare in zona boschiva di Miane, un 62enne della zona, traendolo in arresto in ottemperanza a un provvedimento della Corte d’Appello di Venezia a seguito della condanna a 7 mesi di reclusione per minaccia e lesioni personali, reati commessi nel 2015 nel trevigiano.



L’uomo, trovato in possesso, nella circostanza, di un coltello pieghevole con lama di 20 cm. e di un ridotto quantitativo di marijuana e hashish, è stato altresì, rispettivamente, deferito per porto di armi od oggetti atti ad offendere e segnalato alla competente Autorità amministrativa.