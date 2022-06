"La mia vita? Non più in fabbrica, io voglio creare"

VITTORIO VENETO - Noureddine (Nordin) Injarn è nato in Marocco, ma ha sempre vissuto a Vittorio Veneto. Fino a qualche mese fa lavorava in fabbrica, poi ha deciso di cambiare vita. “Ho messo qualche soldo da parte, ora mi sto dedicando allo sviluppo della mia creatività – racconta il 25enne -. Credo di avere un certo talento artistico”. Lui è autodidatta al 100%, ma realizza dei ritratti bellissimi. Noureddine però è un “artista” poliedrico: sui suoi canali social pubblica infatti video e contenuti interessanti, girati sempre in sella alla sua bicicletta.

“Ho una grande passione per la bici – rivela Nordin -. Mi piacerebbe lavorare come creatore di contenuti. Ho girato dei video sulle fontane vittoriesi e sull’osservatorio di Fregona, nei prossimi giorni pubblicherò un filmato sul parco divertimenti di Nervesa della Battaglia”. “A Caorle ho incontrato un pescatore e gli ho chiesto di fare un’intervista – aggiunge il giovane -. Sarò pescatore per un giorno”.

Nordin ha molte idee originali e tanti progetti, ma è ancora all’inizio della sua carriera artistica. “Sono una persona creativa, sempre alla ricerca di nuove esperienze – dichiara -. Se qualcuno vuole propormi qualcosa, la mia porta è sempre aperta. Voglio anche invogliare i giovani ad uscire di casa: il mondo è un parco giochi pieno di opportunità. Basta uscire dalla propria comfort zone. Io sono un esploratore, mi piace definirmi così”.