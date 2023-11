"Mia moglie sembra una bambina e tutti ci guardano male. Ma noi ci amiamo"

Lyndsey e Jonathan stanno insieme da quando sono adolescenti, sposati dal maggio 2022 hanno due figli. Insieme hanno affrontato le sfide della vita, dimostrando che l'amore va ben oltre le apparenze. Tuttavia, nonostante la forza del loro legame, si trovano ad affrontare giudizi e pregiudizi a causa dell'aspetto particolare di Lyndsey, 22 anni, che sembra molto più giovane della sua età reale. Il suo aspetto da bambina fa si che molti guardino la coppia con sguardi sospettosi e giudicanti. Chi non conosce l'età della giovane donna, infatti, pensa che Jonathan, 27 anni, sia coinvolto in una relazione romantica con una bambina. Anche lui la prima volta che l’ha vista pensava avesse 13 anni.



“Le persone danno per scontato che John mi veda come una bambina e che non possiamo essere felici”, hanno raccontato allo show televisivo Love Don't Judge (Ama, non giudicare). E. quando Lyndsey era incinta, delle persone hanno addirittura iniziato a urlargli contro.



In realtà dietro l’aspetto dei Lyndsey c’è una malattia. Alla ragazza è stato diagnosticato un tumore raro quando aveva solo cinque anni. Il tumore ha influenzato il normale funzionamento dei suoi ormoni, limitando la sua crescita e conferendole un aspetto fisico più giovane. Oggi, a 22 anni, Lyndsey misura meno di un metro e cinquanta, portando con sé le conseguenze visibili della sua battaglia contro la malattia. Nonostante le sfide Jonathan sottolinea che l'amore che li lega supera tutte le critiche esterne.