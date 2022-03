"Mi sento male quando vedo bombardare ospedali e scuole"

MIRA - Era stata esclusa dall’Esercito italiano e si è arruolata tra le file dei volontari arrivati da tutto il mondo per aiutare l’Ucraina.



Giulia Schiff ha 23 anni ed è di Mira, ex allieva pilota dell’Aeronautica Militare che aveva denunciato atti di nonnismo durante il suo “battesimo del volo” all’Accademia di Pozzuoli.

La ragazza è giunta nei pressi di Kiev e, mercoledì sera, in collegamento con la trasmissione Le Iene, su Italia 1, ha spiegato la sua esperienza.



«Ho deciso di partire perché voglio fare qualcosa per questo popolo e mi sento male quando vedo che bombardano ospedali, scuole».

«Ho visto strade sbarrate dai cavalli di frisia, palazzi sventrati, le strade piene di gente che cercava di scappare».



«Non ho paura. Sono cosciente del pericolo e del fatto che ogni giorno potrebbe essere l’ultimo. Il nostro gruppo è stato coinvolto in un bombardamento, due ragazzi sono morti. Ma io sono qui perché non voglio che ci sia la guerra. Non sono qui per vincere, ma per aiutare i più indifesi. Sono sempre in allerta, giro con i lacci emostatici». OT

LEGGI ANCHE