"Mi fa male il braccio", shock in una scuola elementare: bimbo arriva tatuato

USA - Una donna 33enne, madre di tre figli, e un tatuatore sono stati arrestati dopo che un bambino di 10 anni è arrivato a scuola con il proprio nome tatuato su un braccio a caratteri cubitali. I fatti si sono verificati a Lloyd, nello stato di New York. Il bambino si è presentato all’infermeria della scuola chiedendo se avevano della vaselina da mettergli sul braccio, che gli faceva molto male. Così è emerso che gli era appena stato fatto un tattoo permanente, lungo circa venti centimetri.

Nello stato di New York i tatuaggi sono vietati ai minori di 18 anni, anche con il consenso dei genitori. Per questo la madre del bambino, che ha anche altri due figli, e il tatuatore, che ha effettuato l’incisione al ragazzo in una camera d’hotel, sono stati arrestati. In attesa del processo, ora sono stati rilasciati su cauzione.