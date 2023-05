'Mi avete salvato', imprenditore stacca assegno da 40mila euro

CITTADELLA - Una donazione di 40 mila euro a titolo di ringraziamento per il trattamento ricevuto all'ospedale di Cittadella (Padova) dove alcune prestazioni chirurgiche gli hanno restituito una condizione di salute ottimale, prima pesantemente compromessa. A farla è stato l'imprenditore Giorgio Venezian, 80enne di Rosà (Vicenza), che ha deciso di staccare l'assegno a favore delle sale operatorie di chirurgia generale dell'ospedale di Cittadella, per l'acquisto di un'apparecchiatura 3D. La consegna dell'assegno è avvenuta oggi nella sala riunioni della Direzione medica, alla presenza del direttore generale dell'Ulss 6 Euganea Paolo Fortuna, dell'assessore alla sanità e alle politiche sociosanitarie della Regione Veneto Manuela Lanzarin, del direttore dell'Uoc Chirurgia Generale Valentino Fiscon e dello stesso Venezian. "Spero che il mio gesto - ha commentato l'imprenditore - sia d'esempio per quanti vorranno a loro volta donare alla sanità pubblica per migliorarne le attrezzature e la dotazione tecnologica". (ANSA)