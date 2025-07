Mezzo pesante si rovescia sulla A4: chiuso il tratto

PORTOGRUARO (VENEZIA) - Alle 14:20 di oggi, martedì 1 luglio, un mezzo pesante si è rovesciato sulla Autostrada A4 tra Latisana e Portogruaro in direzione Venezia, provocando la chiusura completa del tratto interessato.



L’incidente, avvenuto al chilometro 460+900, è stato causato dallo scoppio dello pneumatico anteriore sinistro dell’autoarticolato che trasportava materiale elettrico. Il veicolo, ribaltandosi, ha occupato tutte e tre le corsie della carreggiata, rendendo necessaria la chiusura del tratto e dello svincolo in ingresso a Latisana in direzione Venezia.



Per chi viaggia da Trieste verso Venezia è stata istituita l’uscita obbligatoria a Latisana. Sul luogo dell’incidente si registrano attualmente 7 chilometri di coda. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti.

AGGIORNAMENTO: È stato riaperto alle 18,40 circa il tratto autostradale della A4 tra Latisana e Portogruaro in direzione Venezia dove si era verificato un incidente. Il mezzo pesante è stato rimosso dalla carreggiata. Attualmente ci sono rallentamenti nel tratto in fase di risoluzione.