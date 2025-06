Mezzo in fiamme sull’A4: intervento dei Vigili del Fuoco

VENEZIA - Questa mattina, venerdì 20 giugno, un mezzo ha preso fuoco sull’autostrada A4, al km 4.442 nel tratto compreso tra Loncon e San Stino di Livenza. L’allarme è scattato poco prima delle 8:30.



Traffico reindirizzato sul bypass A28/A27 per chi proviene dalla direttrice Udine/Trieste dell’autostrada A4 a causa di un mezzo pesante in fiamme. L’incendio, che si è verificato nel tratto Portogruaro – San Stino di Livenza dell’autostrada A4 (Venezia-Trieste) in direzione Venezia, esattamente al chilometro 442, è probabilmente scaturito dallo pneumatico sinistro dell’autoarticolato che trasportava pellet.



Ad accorgersene subito è stata una pattuglia della polizia stradale di passaggio per controlli, che ha immediatamente allertato i vigili del fuoco e il personale di Autostrade Alto Adriatico. Questo ha consentito il rapido intervento per staccare il rimorchio del mezzo carico di pellet dalla motrice e domare il rogo. Nessuna conseguenza per l’autista dell’autoarticolato.



Per chi percorre la A4 provenienza Trieste sono attualmente 4 i chilometri di coda. Per alleggerire il traffico Autostrade Alto Adriatico ha deciso di reindirizzare il traffico – tramite pannelli a messaggio variabile - sul bypass A28/A27. Le operazioni per smassare il pellet e bonificare la carreggiata richiedono tempo e quindi la Concessionaria predisporrà nei prossimi minuti la chiusura del tratto della A4 Portogruaro – San Stino e l’uscita obbligatoria a Portogruaro e il divieto d’ingresso in A4 (direzione Venezia) per chi proviene dalla A28.

Sul posto i Vigili del Fuoco competenti per territorio, 5 mezzi con autobotti. Al lavoro le squadre di Mestre e di Portogruaro e San Donà con due autopompe e tre autobotti per spegnere le fiamme e ripristinare la sicurezza sull'area.