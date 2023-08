''Mettere in sicurezza la strada dove è morto Chris''

VERONA - Le associazioni dei familiari delle vittime della strada esprimono "grande preoccupazione" per la sicurezza della strada dove la notte del 31 luglio è stato investito e ucciso il 14enne Chris Obeng Abom a Negrar in provincia di Verona. "Già abbiamo dato mandato ai nostri legali e periti, per ricostruire la dinamica dell'incidente, e ai nostri Architetti se ci sono concause della strada, e siamo vicini alla famiglia del giovane, per far sì che si arrivi a una pena giusta per i responsabili della morte di Chris", affermano il presidente Alberto Pallotti e il vice presidente Biagio Ciaramella dell'Associazione Unitaria Familiari e Vittime della Strada Odv, e dell'Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada Odv, ed Elena Ronzullo, presidente dell'Associazione Mamme Coraggio e Vittime della Strada Odv. Il presidente Alberto Pallotti si è recato sul luogo dell' incidente e ha notato che "un grande dispiegamento di forze per pulire il bordo della strada dall'erba alta che lambisce il passaggio dei veicoli". "Quella strada pericolosa, buia, è un dato oggettivo.

Purtroppo i lavori di pulizia sono arrivati tardi. Chris è morto a causa di un comportamento sbagliato e folle di un guidatore, favorito da una situazione di oggettivo pericolo, già segnalato più e più volte all'amministrazione. Un pericolo noto, che non andava ignorato. Negrar - osservano - non brilla per sicurezza della viabilità, purtroppo. Il lungo 'Progno' che costeggia la strada principale di accesso alla cittadina è una questione annosa, spinosa, che oggi non permette di allargare un'arteria che a tratti è molto pericolosa, inadatta completamente ai pedoni, alle bici". "Forse Chris poteva essere visto ed evitato se la manutenzione fosse avvenuta puntuale, e il tratto pulito adeguatamente come è avvenuto. Troppo tardi, ma forse così può salvare altre vite che sono in pericolo tuttora - concludono -. L'amministrazione cittadina cerchi una soluzione per mettere in sicurezza una situazione, non basta comunque pulire dove manca completamente lo spazio per passare, i pedoni sono sempre a rischio in quella zona".

