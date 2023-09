Mette il vino da 2 euro in una bottiglia pregiata e vince un concorso internazionale come miglior vino

HONG KONG – Ci si aspetta che a un concorso di vini prestigiosi la giuria sia composta da esperti dal palato sopraffino a cui non sfugge una sola nota stonata dei prodotti in gara. A quanto pare non è sempre così visto che al concorso “Gilbert & Gaillard International Wine Competition” di Hong Kong è stato premiato un vino che a dispetto dell’elegante bottiglia con cui era stato presentato di fatto veniva dallo scaffale di un supermercato e costava poco più di due euro la bottiglia.



A svelare l’origine del vino che ha vinto il concorso è stata la trasmissione belga “On n’est pas des pigeons”, programma dell’emittente RTBF che con grande abilità ha congegnato uno scherzo davvero stupefacente, visto l’esito finale. Ma ecco il giudizio della commissione: “Colore rosso granato brillante. Naso timido che combina frutta a nocciolo, ribes, rovere discreto. Palato soave, nervoso e ricco, con profumi giovani e puliti che promettono una bella complessità. Evoluzione su spezie fini e un tocco di fuliggine. Molto interessante".



La trasmissione ha voluto sottolineare come non tutti i concorsi siano poi così scrupolosi. Nello specifico, per iscriversi bastano 50 euro e allegare un’analisi chimica del prodotto del costo di ulteriori 20 euro da inviare con la bottiglia. La gare di Hong Kong ha reputato il vino denominato dagli autori dello scherzo “Château Colombier” di ottimo livello al punto da meritare la medaglia d’oro. Lo scherzo oltre a far sorridere fa anche riflettere su come sia facile fregiarsi di medaglie e titoli a dispetto delle qualità.