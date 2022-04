Mette in vendita un rene su Market Place per 20.000 dollari

VENEZUELA - Un semplice annuncio su Market Place: “Vendo rene di una 15enne in perfetta salute. Prezzo: 20.000 dollari”. E’ stata arrestata una donna venezuelana che sulla piattaforma on line aveva offerto il rene di una ragazzina che, a causa di problemi economici, sarebbe stata disposta a vendere un organo. La donna ha pubblicato un annuncio visibile a tutti ed è stato facile risalire a lei, per arrestarla.

E’ accaduto nello stato di Portuguesa, in Venezuela, e da quanto è emerso dalle indagini la 15enne sarebbe arrivata a tanto non sapendo come sfamare i suoi fratellini. Non è chiaro che rapporto ci sia tra la minorenne e la donna che ha pubblicato l’annuncio. Sono in corso delle indagini per capire se sotto ci sia un più ampio traffico illegale di organi, o se si tratti di una truffa.

