Meteo, weekend di caldo africano

Un grande campo di alta pressione ha conquistato l’Italia e la sua influenza proteggerà li Belpaese almeno fino a lunedì prossimo, apportando aria via via più calda proveniente addirittura dal continente africano. Il team del sito ilmeteo.it comunica che sia sabato sia domenica il tempo sarà prevalentemente soleggiato su gran parte delle regioni, a parte una maggior nuvolosità domenica sul Triveneto, sull’alta Toscana e in Liguria (meno caldo su questi settori). Le temperature cominceranno a salire a partire da domenica. Se fino sabato i valori massimi non supereranno i 12-14°C su gran parte d’Italia, da domenica cresceranno fino a 17-18°C al Nordovest, al Centro e al Sud e addirittura fino a 23°C sulle valli del Trentino Alto Adige.



Il team del sito ilmeteo.it avvisa che l’escalation del caldo non finirà qui: lunedì i valori massimi saliranno infatti ulteriormente e fino a 20°C al Nordovest (Torino e Milano) e su molte zone del Centro-Sud. Tutto cambierà da martedì quando l'aumento delle nubi e di qualche pioggia farà calare bruscamente i termometri al Nord (anche di 10°C in Piemonte). Questa diminuzione sarà il preludio di un cambiamento delle condizioni atmosferiche a partire da mercoledì delle ceneri.