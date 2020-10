Meteo: violenti temporali con vento forte

VENETO - Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile del Veneto, viste le previsioni meteorologiche relative allo scenario di forti temporali, ha emesso un nuovo avviso di criticità idrogeologica, decretando lo stato di attenzione (da riconfigurare, a livello locale, in fase di preallarme/allarme a seconda dell’intensità dei fenomeni), fino alle ore 6:00 di lunedì 12 ottobre, su:



- Piave Pedemontano (province di Belluno e Treviso);



- Po, Fissero-Tartaro-CanalBianco e Basso Adige (province di Verona e Rovigo);



- Basso Piave,Sile e Bacino scolante in laguna (province di Venezia, Treviso e Padova);



- Livenza, Lemene e Tagliamento (province di Venezia e Treviso).



La fase operativa di attenzione è riferita anche al forte vento sulla zona costiera e pianura limitrofa e dorsali prealpine, dall’alba di oggi alle ore 9:00 di lunedì.



Le previsioni indicano precipitazioni a tratti estese, anche a carattere di rovescio, con quantitativi consistenti o localmente abbondanti (su zone montane e pedemontane e su costa settentrionale e pianura limitrofa). Su pianura e costa possibili locali temporali, che potrebbero risultare anche intensi sulle zone nordorientali. Limite della neve in abbassamento, mediamente a 1300-1500 metri, anche più in basso sulle Dolomiti. Tra oggi e lunedì mattina venti tesi/forti su costa e pianura limitrofa e sulle dorsali prealpine.