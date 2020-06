Meteo, temporali in ritirata

Ci giungono buone notizie dal fronte meteorologico. L’ondata di instabilità che ha caratterizzato il tempo nei giorni scorsi si sta per esaurire. Dall’oceano Atlantico e in parte del Nord Africa sta avanzando l’anticiclone pronto a riportare un tempo più stabile sull’Italia. Il team del sito iLMeteo.it avvisa che già dalla giornata di oggi, giovedì, si vedrà un cambiamento in atto. Il sole sarà prevalente su quasi tutte le regioni del Centro e del Sud, ma splenderà con più convinzione anche sulla Pianura Padana. Soltanto i rilievi alpini e prealpini risentiranno dell’afflusso di aria più fresca in quota che innescherà i consueti temporali pomeridiani in locale sconfinamento fin verso le medio/alte pianure.

Venerdì sarà una giornata simile con bel tempo prevalente al Centro-Sud e temporali su Alpi, Prealpi e locali fino in pianura. Grazie al maggior soleggiamento le temperature massime torneranno a toccare punte di 28-29°C su molte zone della Pianura Padana, della Toscana, del Lazio, della Puglia e della Calabria. Il team del sito iLMeteo.it comunica che nel corso del weekend l’anticiclone delle Azzorre con lievi contributi in arrivo dal Nord Africa comincerà ad espandersi con maggior decisione sul bacino del Mediterraneo e dalla Spagna conquisterà la Francia e l’Italia centro-settentrionale. Sia sabato sia domenica saranno due giornate in prevalenza soleggiate, ma con qualche occasionale temporale pomeridiano che potrà scoppiare sulle Alpi e sui rilievi centrali e meridionali. Temperature in ulteriore aumento con caldo gradevole su tutto il Paese