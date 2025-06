Meteo, stato di attenzione per temporali in tutto il Veneto

Il Meteo regionale prevede per il pomeriggio di domani giovedì 26 giugno instabilità in aumento a partire dalle zone montane, in successiva estensione ad alcune zone della pianura. Saranno probabili fino alle prime ore di venerdì 27 rovesci e temporali sparsi con possibili fenomeni anche di forte intensità (forti rovesci, forti raffiche di vento, locali grandinate).



In considerazione di queste previsioni, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione civile del Veneto ha emesso oggi un avviso di criticità idrogeologica gialla (stato di attenzione) per temporali, valido su tutto il territorio regionale dalle 14 di domani 26 giugno alle 6 di venerdì 27 giugno.