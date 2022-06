Meteo, possibili rovesci e temporali in serata

VENEZIA - Le previsioni meteo segnalano che, all'interno di una circolazione prevalentemente anticiclonica, sono presenti delle piccole ondulazioni che interessano il Veneto marginalmente, ma che, a causa delle elevate temperature, possono determinare instabilità nella giornata odierna.

Nel tardo pomeriggio e sera saranno, quindi, possibili rovesci e temporali da locali a sparsi, più probabili sulle zone montane pedemontane e sulla pianura sud occidentale, dove non si escludono fenomeni localmente intensi come forti rovesci, grandinate e forti raffiche di vento. Visti i fenomeni meteorologici previsti la criticità idrogeologica attesa è riferita allo scenario per temporali forti.

Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile regionale comunica che, sulla base della situazione meteorologica attesa, è stata dichiarata la fase operativa di "Attenzione" (Gialla) per criticità idrogeologica, dalle 14.00 di oggi alla mezzanotte, nei seguenti bacini idrografici della regione: Alto Piave (BL); Piave Pedemontano (BL - TV); Alto Brenta, Bacchiglione, Alpone (VI - BL - TV - VR); Adige, Garda e Monti LEssini (VR); Po, Fissero-Tartaro-CanalBianco e Basso Adige (RO - VR).