Meteo: possibili rovesci e temporali anche con grandine

VENETO - Rimane in vigore anche oggi, fino alle ore centrali della giornata, la previsione meteo che annuncia possibili rovesci e temporali sparsi che, in una nuova fase, saranno in estensione a parte della pianura e della costa, accompagnati anche da rinforzi di Bora. Non sono inoltre esclusi locali fenomeni intensi (forti rovesci, forti raffiche di vento, locali grandinate).



Permane in vigore, inoltre, l’avviso di criticità idrogeologica emanato dal Centro funzionale decentrato della Protezione Civile del Veneto, che dichiara lo stato di attenzione (allerta gialla) con validità dalle 14.00 di ieri alle 18.00 di oggi, per i disagi che potrebbero verificarsi lungo la rete idrografica minore su tutti i bacini della regione.