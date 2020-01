Meteo, ondata di caldo invernale

Continua a stupire questo strano inverno che non ne vuol proprio sapere di avere caratteristiche proprie della stagione. Come se non bastasse, ora è in arrivo un'anomala ondata di caldo 'invernale'. Il team del sito www.iLMeteo.it avverte che nel corso del weekend qualche pioggia andrà a bagnare la Liguria e la Toscana, anche moderatamente nella giornata di sabato. Un cielo coperto o nebbioso interesserà la Pianura Padana, l’Umbria, la Campania, buona parte del Lazio. Sul resto delle regioni il sole sbucherà da una nuvolaglia poco organizzata. Da lunedì 3 invece si avvicinerà l’anticiclone africano che dal Marocco toccherà la Spagna, quindi le Isole Baleari e arriverà in Italia. Tra lunedì e martedì le temperature saliranno vertiginosamente verso valori decisamente anomali per la stagione e superiori alla media di 10°C. Oltre all’aria più mite sospinta dall’anticiclone, al Nord giungerà anche il Foehn (martedì) a causa dell’addossamento di aria polare alla catena alpina.



Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa inoltre che le temperature potranno toccare punte massime di 25°C sulla Sicilia (zone interne), fino a 20°C sul resto del Sud, 18-20°C a Roma, Firenze, ma anche a Torino e Milano (effetto favonico). Valori ben più bassi invece dove insisterà la nebbia, ovvero sulle pianura del Triveneto e della Lombardia orientale; qui i valori massimi si fermeranno a 8-10°C. Il team infine annuncia un totale ribaltamento della situazione da mercoledì 5 quando giungerà la prevista irruzione di aria polare che causerà un crollo termico di 10-15°C.