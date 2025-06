Meteo, fase di attenzione per temporali su Bellunese e Alto Trevigiano

Nella seconda parte di oggi lunedì 23 giugno il veloce transito di un impulso perturbato a nord dell'arco alpino influenza marginalmente l'Italia nord orientale. Sulla nostra regione questo porta condizioni di tempo a tratti instabile tra il pomeriggio e la serata di oggi, soprattutto sulle zone montane orientali (Bellunese) dove saranno probabili rovesci e temporali sparsi, con possibile sconfinamento verso la vicina pedemontana/alta pianura orientali. Saranno possibili fenomeni localmente intensi (forti rovesci, forti raffiche di vento, locali grandinate).



Domani martedì 24 giugno nel pomeriggio non è del tutto escluso qualche temporale in montagna, specie sulle Dolomiti. In considerazione di queste previsioni, il Centro funzionale decentrato della Protezione civile del Veneto ha diramato un avviso di criticità gialla (fase di attenzione) per temporali, valido dalle 14 di oggi alla mezzanotte di martedì 24 giugno, sul territorio dell’Alto Piave e del Piave Pedemontano (zone VENE-A e VENE-H, province di Belluno e Treviso). L’attenzione è rinforzata nei comuni che hanno in atto un’allerta per colate detritiche.



Inoltre, preso atto delle previsione contenute nel Bollettino del disagio fisico e della qualità dell’aria emesso da ARPAV, il CFD ha dichiarato lo stato di allarme climatico per i giorni dal 24 al 26 giugno per le zone costiera, pianura continentale e pedemontana, esteso anche all’area montana per il 25 e 26 giugno.