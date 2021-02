Meteo, da giovedì crollo delle temperature in Veneto

VENETO - Dopo una settimana caratterizzata da condizioni di tempo spesso umido e nuvoloso, con alcuni episodi perturbati e temperature molto sopra la norma, specie nei valori minimi, da giovedì 11 febbraio il Veneto assisterà a un radicale cambiamento della situazione meteorologica. La previsione è dell'Agenzia regionale per l'Ambiente (Arpav).

Dopo il passaggio di un nuovo impulso perturbato di origine atlantica, previsto domani, nei giorni successivi faranno infatti il loro ingresso sulla regione masse d'aria molto fredde di origine artica, che riporteranno la colonnina di mercurio su valori molto sotto la media del periodo a partire da venerdì 12. Complessivamente si potrà registrare un calo termico intorno ai 10 gradi rispetto agli ultimi giorni. Fino a domani il tempo sarà ancora condizionato dalle correnti umide atlantiche che porteranno nuove precipitazioni di moderata entità, soprattutto sui settori centro-settentrionali con ulteriori nevicate in montagna in genere oltre i 900-1100 metri di quota.

Per oggi la Protezione civile regionale ha emesso un avviso di criticità idrogeologica "gialla" sulla zona dell'alto Piave Bellunese, legata sia alle condizioni di saturazione dei suoli, che possono amplificare gli effetti delle precipitazioni, sia alla riattivazione di smottamenti, in particolare in val Zoldana e presso la frana della Busa del Cristo a Perarolo (Belluno). Giovedì 11 il tempo andrà migliorando e la ventilazione dai quadranti settentrionali comincerà a intensificarsi, con venti anche di Foehn sulle zone montane, di Bora sulla pianura e sulla costa dal pomeriggio. Le temperature cominceranno a scendere dal pomeriggio-sera raggiungendo i valori minimi a fine giornata.

Per venerdì si prevede una giornata ventosa e piuttosto fredda anche durante il giorno, con una parziale copertura del cielo per possibili nubi medio-alte stratiformi, e temperature con sbalzi anche prossimi ai 10 gradi e valori massimi giornalieri che in pianura difficilmente supereranno i 3-4 gradi. Per il fine settimana sono previste due giornate limpide e serene ma fredde; i venti di Bora inizialmente ancora sostenuti, specie verso la costa, tenderanno ad attenuarsi dalla sera di sabato e le temperature minime scenderanno ancora raggiungendo valori molto sotto la norma ovunque, fino a qualche grado sotto lo zero anche su tutta la pianura.