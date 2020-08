Meteo, ciclone carico di temporali sull'Italia: ecco dove

L'estate è temporaneamente in pausa sul nostro Paese: un insidioso centro di bassa pressione è attivo sull'Italia in queste ore; piogge e temporali colpiscono molte regioni. Il team del sito www.ilmeteo.it comunica che martedì 4 il ciclone si sposterà verso Est, investendo le regioni adriatiche, provocando piogge e temporali dapprima tra Veneto e Friuli Venezia Giulia e poi, nel corso del pomeriggio anche tra Romagna, Marche e Abruzzo. Altrove il sole tornerà a splendere in maniera più decisa e in un contesto climatico davvero gradevole, senza afa.

Giovedì 6 l'alta pressione tornerà a spingere il suo baricentro verso l'Italia, Tuttavia il quadro meteorologico rimarrà ancora un po' incerto fino a venerdì 7 sul medio e basso adriatico e su alcuni settori del Sud Peninsulare. Il caldo africano inoltre verrà momentaneamente sconfitto: il team del sito www.ilmeteo.it avvisa che martedì l'aria fresca raggiungerà il Centro, su questi settori (specie adriatici) i termometri potranno calare di 8-10°C rispetto al fine settimana. Successivamente una parziale attenuazione della calura raggiungerà anche le regioni meridionali.