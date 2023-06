Meteo, allerta gialla per forti temporali in tutta la regione

VENEZIA - Sulla base delle previsioni meteo, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione Veneto ha emesso un Avviso di criticità idrogeologica per temporali (allerta gialla) sull’intero territorio, valevole dalle 14.00 di oggi fino alle ore 6.00 di domani 28 giugno. Le previsioni emesse da Arpav indicano, infatti, che la marginale influenza di un sistema depressionario in transito sull'Europa nordorientale determina sulla regione una fase di instabilità tra il pomeriggio di oggi e le prime ore di domani mattina. Saranno probabili rovesci e temporali sparsi dapprima sulle zone montane/pedemontane e dal tardo pomeriggio/sera anche su parte della pianura dove qualche residuo fenomeno potrà presentarsi fino alle prime ore di domani mattina, specie a sud. Saranno possibili fenomeni localmente intensi (forti rovesci, forti raffiche di vento, locali grandinate). Si segnala il possibile innesco di frane superficiali e colate rapide sui settori montani, pedemontani, collinari delle zone in allerta; possibile innalzamento dei livelli della rete idrografica secondaria e rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque piovane con allagamenti di locali interrati e/o sottopassi. Lo scenario sarà caratterizzato da fenomeni intensi e in rapida evoluzione.