Meteo, allerta arancione a inizio settimana

VENEZIA - Il Meteo regionale segnala tra domani, lunedì 30 ottobre, e la prima parte di martedì 31 ottobre 2023 fasi di tempo perturbato con precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale e localmente consistenti specie sulle zone centrosettentrionali. Rinforzo dei venti dai quadranti meridionali in quota e lungo la costa.

Considerati i fenomeni meteorologici previsti, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile regionale comunica che, per criticità idraulica, è stata dichiarata la fase operativa di “Preallarme” (Arancione) dalle 16 di domani lunedì 30 ottobre alle 00 del 1° novembre su tutti i bacini idrografici del Veneto. È stata inoltre dichiarata, per criticità idrogeologica, la fase operativa di “Preallarme” (Arancione) dalle 12 di lunedì 30 ottobre alle 14 di martedì 31 sui bacini di Alto Piave, Piave Pedemontano, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Adige-Garda e Monti Lessini, e Basso Brenta- Bacchiglione, e la fase operativa di “Attenzione” (Gialla) sui restanti bacini. È dichiarata inoltre, per vento forte, la fase operativa di attenzione su costa e pianura limitrofa da riconfigurare, a livello locale, in fase operativa di pre-allarme o allarme a seconda dell’intensità del vento dalle ore 12 di domani alle 12 del 31 ottobre.