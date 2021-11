A Mestre una giornata interamente dedicata a Giordano Bruno

MESTRE – Una giornata evento interamente dedicata alla figura di Giordano Bruno, il filosofo dell’infinito arso sul rogo nel 1600. È questa l'iniziativa che l’associazione culturale Imaginalis organizza sabato 20 novembre presso il Centro Culturale S. Maria delle Grazie in via Poerioa Mestre.



L'evento si articolerà in un Simposio tra studiosi (dalle 17.00 alle 19.00) ed uno spettacolo filosofico (alle ore 20.45). La prima parte vedrà la partecipazione di esperti che approfondiranno gli aspetti più significativi del pensiero di Giordano Bruno (Immaginazione e memoria dalla tradizione antica a Giordano Bruno con Davide Susanetti, Università degli Studi di Padova; L’uomo nell’universo infinito: un’ombra tra luce e tenebra con Giuseppe Scalici, Liceo Bruno-Franchetti). Modera Andrea Vianello (Imaginalis) con l’accompagnamento musicale della pianista Eleonora Del Grosso.



La giornata si concluderà con lo spettacolo filosofico Giordano Bruno. La verità prima delle fiamme di Marco Carniello (Pensieri in Circolo) e la partecipazione dell’attore Daniele Tessaro (Accademia Teatro Stabile del Veneto). Il monologo presentato ripercorre le tappe più importanti della travagliata vicenda biografica ed intellettuale del filosofo degli infiniti mondi. Un itinerario storico-filosofico alla scoperta della “nova filosofia” bruniana che stravolse gli assetti della cosmologia e della teologia dominanti a favore di una nuova visione dell’universo che condurrà il domenicano a scontrarsi con la Santa Inquisizione fino al rogo nel 1600. Giordano Bruno sarà arso vivo e i suoi libri messi all’Indice, ma la sua voce, a distanza di quattro secoli, è ancora capace di affascinare e scuotere gli uomini. Ingresso libero con offerta consapevole.