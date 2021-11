Mestre, riparte il Grand Central Literary Festival

MESTRE – Dopo il grande successo della prima edizione del “Grand Central Literary Festival”, rassegna di incontri con autore che è riuscita ad accendere l’estate mestrina con diversi appuntamenti culturali in un momento storico di oggettiva difficoltà, da mercoledì 17 novembre prende il via la “Winter Edition” presso il bistrot Grand Central di Mestre.



Saranno molte le sorprese e le novità pensate dall’organizzatrice Silvia Scagnetto in collaborazione con Jacopo Bressan, titolare della libreria indipendente “Il Giralibri”, con lo scopo di “apportare un contributo alla divulgazione culturale tramite questa sorta di tavola rotonda sulla letteratura, in primis, ma anche sulla storia, sulla filosofia, sulla creatività, che stimola riflessioni e ci regala momenti di pura socialità”.



Gli appuntamenti



Da mercoledì 17 novembre a mercoledì 15 dicembre 2021, per continuare da mercoledì 2 febbraio a mercoledì 2 marzo 2022; 9 appuntamenti che porteranno il pubblico alla scoperta delle opere letterarie di scrittori locali grazie a moderatori esperti e qualificati, che condivideranno con il pubblico e con gli autori momenti di dibattito e confronto.



Chiuderà quest'edizione invernale un decimo appuntamento già classificato come Special Event di cui sarà protagonista il cartoonist Roberto Vian, il quale, partendo dalla tecnica del fumetto disneyano - di cui è uno dei maggiori esponenti –, ripercorrerà la storia del fumetto e dell'arte occidentale, per presentare una nuova interpretazione della realtà e dei processi attraverso cui viene plasmata l’idea di sé stessi. Le copie dei libri presentati si potranno trovare in loco, e gli autori saranno disponibili per dediche e firmacopie.



Gli autori (in ordine cronologico): Alberto Laggia, Annalisa Bruni, Paolo Giovannetti, Massimiliano Nuzzolo, Guido Vianello, Ludovica Bastianetto, Claudio Pepe, Matteo Tiraoro e Alessandro Sbrogiò. Le case editrici: EMP, Cleup, Linea, Les Flaneurs, Mazzanti Libri, Masciulli, Bookabook.