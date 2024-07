Mestre, dimessa l’ultima paziente del tragico incidente sul bus di Mestre

PADOVA - È stata dimessa dall'ospedale di Padova l'ultima paziente del tragico incidente del bus di Mestre, avvenuto il 3 ottobre scorso. La piccola di quattro anni, di nazionalità ucraina, ha lottato per oltre nove mesi tra la vita e la morte, dopo essere rimasta gravemente ferita nell'incidente che ha causato 22 vittime, tra cui suo padre. Il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ha espresso la sua gioia per il recupero della bambina: “Da 9 mesi facciamo il tifo per lei. Traguardo che sembrava impossibile. Grazie ai nostri medici”. La piccola era stata ricoverata in terapia intensiva per politraumi e grandi ustioni. Dopo due mesi di cure intensive, era stata trasferita al Centro Grandi Ustioni dell’Ospedale di Padova, una struttura di eccellenza nel Nord Italia.

Anche la madre della bambina, Kateryna Sierova, che era rimasta ferita nell'incidente, è stata dimessa dall'ospedale dopo poco tempo e ha assistito la figlia senza sosta. Questa mattina ha voluto ringraziare pubblicamente l’ospedale e l’Università di Padova per le cure ricevute. Zaia ha sottolineato l'importanza del lavoro di squadra dei medici, tra cui il direttore del Centro Ustionati, Bruno Azzena, il direttore della Terapia Intensiva Pediatrica, Angela Amigoni, e il direttore della Neurochirurgia Pediatrica, Luca Denaro. “Ancora una volta la sanità del Veneto ha raggiunto un traguardo che sembrava insperato”, ha dichiarato Zaia, aggiungendo che continueranno a seguire la crescita e gli sviluppi futuri della bambina con grande affetto.