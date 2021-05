Mestre, al via la prima edizione del Grand Central Literary Festival

MESTRE – È tempo di ripartenza culturale a Mestre con la prima edizione del “Grand Central Literary Festival”, una rassegna di incontri con autore nata da un'idea di Silvia Scagnetto, manager sportivo ed organizzatrice di eventi, in collaborazione con la libreria indipendente “Il Giralibri” di Jacopo Bressan.



Saranno 11 gli appuntamenti che porteranno il pubblico alla scoperta delle opere letterarie di autori locali, da mercoledì 2 a mercoledì 30 giugno, per continuare da mercoledì 1 settembre a mercoledì 6 ottobre.



Apre le danze Sabrina Zuccato con il suo esordio letterario “Apolide”, un romanzo di formazione che narra le vicende di una generazione precaria.



Il lungo periodo di chiusura a seguito dei recenti semi-lockdown non ha frenato l’entusiasmo di Silvia Scagnetto che, con questo progetto, si pone l’obiettivo di “rendere l’arte e la cultura accessibili a quante più persone possibili in un momento storico di oggettiva difficoltà”.



“Gli incontri sono inseriti in un contesto di riqualificazione urbana e pensati anche per far riscoprire a tutti il gusto della socialità – spiega l’organizzatrice- Per gli appassionati lettori e per chiunque vorrà partecipare sarà possibile ascoltare le presentazioni e dialogare con gli autori in un'atmosfera accogliente e conviviale.



Tutti gli autori saranno presentati da un moderatore qualificato e competente; le copie dei libri presentati si potranno trovare in vendita presso la libreria indipendente Il Giralibri o in loco la sera stessa dell'evento”.



Gli autori (in ordine cronologico)



Sabrina Zuccato, Pierluigi Rizziato, Odette Copat, Massimiliano Santarossa, Mariangela Galatea Vaglio, Mariacristina Toso, Riccardo Pavan e Paolo Massone, Riccardo Del Maschio, Chiara Gagietta, Vittorio Pierobon e Massimo Cuomo.



Le case editrici



Montag, Biblioteca dell'Immagine, Giunti, Piazza, Cristallo, Capponi, Ediciclo, E/O.