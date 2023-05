Messico: italiana uccisa in un bar di Playa del Carmen

MESSICO - Una cittadina italiana è stata uccisa ieri con un colpo di pistola in un bar di Playa del Carmen, località balneare nella penisola dello Yucatan, in Messico. Secondo una prima ricostruzione la donna, 40 anni, era al lavoro di prima mattina in un noto bar ristorante frequentato da turisti e residenti italiani, quando all'improvviso è entrato un uomo armato giunto a bordo di una motocicletta che, senza proferire parola, le ha sparato alla testa, uccidendola sul colpo. (ANSA)