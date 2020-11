"THE MESSENGER" a Cinema e Ambiente, autunno/2020.

THE MESSENGER

documentario, Canada/Francia 2015, 90’, colore, sott. italiano

Regia di Su Rynard

Premio miglior film - Festival de l’Oiseau et de la Nature - Abbeville, Francia 2016



In collaborazione con LIPU sez. di Vittorio Veneto





Dalla Foresta Boreale dell'estremo nord, alle pendici del Monte Ararat in Turchia fino alle strade di New York, alla scoperta delle tante cause antropiche della decimazione degli uccelli canori.

Molti non lo sanno, ma la popolazione degli uccelli canori è diminuita drasticamente nel corso degli ultimi 40 anni. Adesso rimane solo la metà del numero degli uccelli del passato e, purtroppo, anche molti di questi si sono estinti negli ultimi tempi.

Per realizzare questo documentario, l'autrice ha viaggiato il mondo alla scoperta delle difficoltà che devono affrontare gli uccelli: in particolar modo i pericoli causati dall'essere umano, che sta dominando e distruggendo sempre di più il loro habitat naturale: la caccia, l'inquinamento luminoso, le collisioni ad alta quota, gli oleodotti, i pesticidi.





