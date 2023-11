Messaggio di Elena: "Vi chiedo di lasciarmi sola per un po' di tempo'' 

VENEZIA - "Vi chiedo soltanto di lasciarmi sola per un po', sto mentalmente e fisicamente male e devo darmi del tempo per riprendermi". È l'ultimo messaggio, affidato a due storie su Instagram, di Elena Cecchettin. "Alle persone che mi stanno dimostrando affetto e vicinanza - scrive Elena - vi voglio bene, fatico a rispondere a tutti ma ho letto ogni singola parola. Vi apprezzo tantissimo. Alle persone che mi vogliono male e mettono in dubbio il mio dolore: non potete capire. A giornalisti e reporter: vi ringrazio per il lavoro che avete fatto fin'ora, anche se non tutti hanno avuto tatto, lo apprezzo. Continuate a raccontare la verità. Vi chiedo soltanto di lasciarmi sola per un po', sto mentalmente e fisicamente male e devo darmi del tempo per riprendermi. Per piacere, comprendete", conclude.

Nelle scuole minuto di silenzio per Giulia e vittime violenze

Oggi alle ore 11 tutte le scuole italiane rispetteranno un minuto di silenzio in onore di Giulia Cecchettin e di tutte le donne abusate e vittime di violenze. Una circolare con un invito in tal senso è stata inviata dal ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara. Domani invece sarà presentato il piano Educare alle relazioni "un lavoro accurato all'insegna di un confronto ampio e di pluralismo di apporti", lo ha definito il ministro.

