Messa in moto la macchina per la distribuzione delle mascherine, Zaia:" La Protezioni Civile le consegnerà alle amministrazioni comunali"

"Si è già messa in moto la macchina della Regione Veneto per la distribuzione dei due milioni di nuove mascherine, prodotte da Grafica Veneta, grazie all'imprenditore Fabio Franceschi". Lo dice su Facebook il governatore Luca Zaia. "Gli assessori competenti hanno scritto ai Comuni, ai Centri per anziani, alle case di riposo, con indicazioni pratiche per la distribuzione". Zaia precisa che "le forniture verranno consegnate alle singole Amministrazioni comunali a cura della Protezione Civile: i sindaci dovranno favorirne la distribuzione il più capillarmente possibile".

Nelle strutture per anziani e disabili la distribuzione sarà direttamente a cura di Grafica Veneta. "Sarà invece Azienda Zero a rifornire le Ullss delle mascherine per la consegna, all'esterno delle strutture, alle persone che, per qualsiasi , motivo - conclude - frequentino gli ospedali".