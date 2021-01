Mercato, in piazzale Burchiellati solo i banchi alimentari

TREVISO - Prosegue la stretta per il mercato settimanale di Treviso con bancarelle ridotte e ingressi controllati. Il sindaco di Treviso, Mario Conte, ieri ha firmato la nuova ordinanza restrittiva che riguarda i mercati, del tutto simile a quella in vigore durante le festività natalizie.



A Treviso dunque, in zona arancione almeno fino al 15 gennaio, il mercato settimanale di oggi, martedì, e di sabato 16 gennaio, si svolgerà con le limitazioni per il contenimento del virus e i controllanti assembramenti. Solo in piazzale Burchiellati saranno presenti esclusivamente i banchi di generi alimentari, produttori agricoli e florovivaisti, poco più di una decina in totale.



L’ingresso del mercato centrale sarà da Porta San Tomaso e l’uscita in corrispondenza di Varco Manzoni con ingressi contingentati e presidiati dagli operatori della polizia locale di Treviso e dai volontari del Gruppo Alpini. Consentito l’ingresso in area ad un solo componente per nucleo familiare, eventualmente con un minore di 14 anni. L’ordinanza al momento sarà in vigore per questa settimana in attesa di capire poi la fascia i cui rientrerà il Veneto la prossima settimana.