Mercato e imprese, le sfide per creare valore nel futuro post covid

Quale scenario attende le imprese nel futuro post Covid? Quali sfide dovranno intraprendere per competere nei mercati locali e internazionali? Sono alcune delle domande a cui si darà risposta in occasione del webinar “Mercato e impresa, le nuove sfide per creare valore”, in programma mercoledì 2 dicembre a partire dalle ore 17. L’evento, che si svolgerà in forma virtuale e gratuita, è organizzato da Banca della Marca nel contesto della 9^ edizione di Cooperativamente, contenitore di socialità applicata con cui l’istituto di credito trevigiano promuove la cultura della cooperazione, della solidarietà e dello sviluppo sostenibile.

Al tavolo dei lavori, aperti dal presidente di Banca della Marca, Loris Sonego, e dal direttore generale Francesco Beninato, siederanno Gianluca Toschi, ricercatore di Fondazione Nord Est che condurrà un intervento sul fenomeno del reshoring, ovvero sul rientro a casa delle aziende che avevano localizzato, e sulle direttrici strategiche per un nuovo miracolo del Nord Est, e Stefano Miotto, Direttore Generale di Confindustria Veneto, che porterà gli esempi di alcune buone pratiche di innovazione espresse da imprese del territorio. Al termine del convegno, cui è possibile partecipare previa iscrizione online obbligatoria (bancadellamarca.it/cooperativamente), verrà dato spazio al dibattito.

Cooperativamente nasce dalla convinzione che la società civile debba perseguire il ben-essere di tutti e che ciò sia realizzabile solo con un modello di sviluppo sostenibile sul piano ambientale, economico e sociale, ancorato al territorio e fondato sulla responsabilità diffusa di istituzioni, imprese e cittadini. Banca della Marca, istituto di credito cooperativo con 8.900 soci e 43 filiali tra le province di Treviso, Venezia e Pordenone, ha messo in pratica questa convinzione stanziando recentemente 20 milioni di euro per garantire prestiti agevolati, a tassi di interesse scontati fino 25%, alle PMI intenzionate a realizzare investimenti di carattere ambientale, sociale e di welfare aziendale.

Una proposta innovativa e concreta di finanza green, che per la prima volta ha messo al centro della valutazione del merito creditizio la Corporate Social Responsibility, ovvero l’indicatore della coscienza ambientale d’impresa: un parametro che l’istituto trevigiano è in grado di calcolare puntualmente, mediante un algoritmo sviluppato in collaborazione con l’Università di Padova, che alla valutazione oggettiva del singolo investimento integra la valorizzazione del percorso evolutivo dell’impresa verso modelli sostenibili organizzativi e di governance, come bilanci sociali, certificazioni ambientali, Emas, società benefit.