Mercato di Vittorio Veneto a Serravalle? "Vorremmo spostare circa 12 bancarelle"

VITTORIO VENETO - Una parte del mercato del lunedì nel centro storico di Serravalle. La proposta dell’amministrazione è stata vagliata oggi pomeriggio, durante il summit che ha riunito esponenti della giunta, rappresentanti degli ambulanti e associazioni di categoria. “È stato un incontro molto costruttivo – spiega il vice sindaco Gianluca Posocco -. Noi vorremmo trasferire alcune bancarelle, circa una dozzina, nel centro storico. Non verrebbero spostate, comunque, in Piazza Flaminio”. Come ha ammesso lo stesso Posocco, “gli ambulanti hanno espresso delle perplessità. Noi ne prendiamo atto, ma lavoriamo per dare una risposta ai loro dubbi”.

La proposta di trasferire il mercato del lunedì era già stata “bocciata” l’anno scorso: secondo diversi ambulanti, infatti, a Serravalle ci sarebbe “troppo vento”. “Ci sono delle difficoltà, è vero, ma noi continuiamo a lavorare. Ci occuperemo delle questioni relative alle misure delle bancarelle e alla viabilità – dichiara ancora Posocco -. Faremo poi delle proposte e organizzeremo altri incontri, perché rispettiamo le esigenze e le osservazioni degli ambulanti”.

Sul piatto c’è anche “l’esigenza di modificare il regolamento per dare decoro al mercato. Ci lavoreremo nei prossimi mesi”, conclude il vice sindaco. “La gente va al mercato non solo per fare acquisti, ma anche per una questione di convivialità – commenta il sindaco Antonio Miatto, che ha partecipato al summit insieme a Posocco e all’assessore Ennio Antiga -. Bisogna incentivare il secondo aspetto per favorire il primo, che sta perdendo colpi. Gli interessi dei commercianti e degli ambulanti sono contrapposti, ma bisogna fare sintesi”.

