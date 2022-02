Mercato di Busta, una sperimentazione che dura da otto anni

MONTEBELLUNA – Correva l’anno 2014 quanto il 16 dicembre il Consiglio comunale di Montebelluna approvava (con delibera n. 128) “un mercato minore in frazione Busta, al fine dare un nuovo slancio all’economia della zona e fornire più appropriati servizi alla cittadinanza”. Ad oggi, son passati quasi otto anni, è cambiato ben poco se non il fatto che da “mercato minore” questo servizio alla comunità sia stato riclassificato nel 2016 come “posteggi isolati”, sempre in via sperimentale.



Di fatto da anni permane uno status di precarietà, di cui in particolare in tempi recenti è stato complice anche il Covid, come spiega la Giunta di Montebelluna nella delibera con cui si protrae la sperimentazione fino a fine anno, dove si legge: “Considerato che l’emergenza sanitaria da Covid-19, e le relative restrizioni intercorse nell’ultimo anno hanno ulteriormente condizionato il normale svolgimento del mercato maggiore favorendo la partecipazione al mercato sperimentale in parola…”.



A condizionare la mancata promozione a mercato “definitivo” anche la precarietà degli ambulanti che vi partecipano, come illustra le Giunta: “Verificato che, dei n. 5 titolari dei posteggi isolati, solo n. 1 è stato sempre presente durante l’intero periodo di sperimentazione, mentre i posteggi vacanti sono occupati dagli operatori precari…”. Ma con la proroga della sperimentazione è espressa anche la volontà di rendere definitivo il piccolo mercato di Busta: “Ritenuto, pertanto, di prorogare ulteriormente il periodo di sperimentazione del mercato di Busta fino al 31/12/2021, nelle more di una eventuale istituzione definitiva”.