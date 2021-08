Mentre è in ferie cade con lo scooter dalla scogliera

SAN DONA DI PIAVE - Perde il controllo dello scooter e precipita giù per la scogliera: soccorso con l’elicottero.

È accaduto all’isola di Levanzo, in provincia di Trapani: ad avere la peggio un 35enne di San Donà di Piave.



L’allarme è scattato da alcuni presenti: sul posto il Suem 118 e gli uomini del Soccorso Alpino.

Per il malcapitato ferite e un trauma cranico: immediato il ricovero in ospedale a Palermo.