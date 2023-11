Meningite spegne il sorriso di una neonata

TEOLO (PADOVA) - Un cuore spezzato, una famiglia distrutta, eppure un atto straordinario di umanità. Leda, una dolce bimba di soli 5 mesi, è stata stroncata da una meningite batterica in soli tre giorni, lasciando un vuoto incolmabile nel cuore dei suoi genitori, Marco ed Eva. La malattia si è manifestata con febbre e rigidità nei movimenti, portando rapidamente alla diagnosi di meningite batterica, che ha condotto alla morte cerebrale. La piccola è deceduta il giorno di Ognissanti, ma la morte cerebrale era stata confermata il giorno precedente.



Nonostante la loro profonda tristezza, Marco ed Eva hanno compiuto un gesto di grande generosità: hanno acconsentito al prelievo degli organi di Leda, permettendo di salvare la vita di altri quattro bambini. Il cuore, i reni e il fegato della piccola sono stati trapiantati, offrendo una speranza concreta a due bambini padovani e due torinesi.



Leda era la gioia di Marco e Eva, una coppia che lavorava entrambi in un Policlinico in provincia di Padova. Avevano scelto di trasferirsi a Teolo (Padova). La causa dell'infezione fatale alla piccola Leda rimane un mistero, poiché fin dalla nascita non aveva mostrato alcun sintomo di malessere o disturbo. Oggi, la comunità di Teolo si riunisce per l'ultimo saluto alla piccola Leda nella chiesa di Bresseo-Treponti, stringendosi attorno ai suoi genitori e alla sorellina di 5 anni, Dharma.