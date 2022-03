Memorial Tomasi, a San Biagio la carica degli 800

SAN BIAGIO DI CALLALTA - Il memorial “Antonio Tomasi” ha festeggiato la trentesima edizione in una domenica che, in concomitanza con la seconda prova del Grand Prix Giovani, ha visto al via quasi 800 atleti provenienti da tutto il Triveneto.



Sulle strade di Cavriè di San Biagio di Callalta (Treviso) sono stati assegnati i titoli veneti under 16 di corsa su strada, una rassegna che ha premiato Fabio Kleiss (Atl. Mogliano) e Denise Marinello (Atl. Jesolo Turismo) tra i cadetti e Alessandro Vitalino (La Fenice 1923 Mestre) e Linda Jacqueline Pies Perez (Pol. Gazzera Olimpia Chirignago) nella categoria ragazzi. La manifestazione, sino alla categoria allievi, era anche valida come campionato trevigiano: le maglie di campione provinciale sono andate a Federico Morona (Team Treviso) e Lorenza De Noni (Atl. Silca Conegliano) tra gli allievi, al già citato Kleiss e Chiara Padoin (Eurovo Atl. Pieve di Soligo) tra i cadetti e a Tommaso Da Riva (Atl. Valdobbiadene) e Amelia Velo (Trevisatletica) tra le ragazze. Organizzato dall’Atletica San Biagio, il memorial “Antonio Tomasi”, classica d’inizio primavera tornata dopo la cancellazione delle ultime due edizioni a causa della pandemia, si è aperto con prove promozionali per la categoria esordienti e gli alunni delle scuole elementari. In chiusura di giornata, invece, due gare per il settore assoluto, vinte da Mihail Sirbu (Gs Quantin Alpenplus) e dall’ex azzurra Michela Zanatta (Atl. Ponzano).



RISULTATI.

MASCHILI. Juniores/promesse/seniores (5000 m): 1. Mihail Sirbu (Gs Quantin Alpenplus) 15’23”, 2. Okba Seddik (Atl. San Biagio) 15’30”, 3. Francesco Da Vià (Gs La Piave 2000) 15’47”. Allievi (3000 m): 1. Nicolas De Lorenzi (Gs Quantin Alpenplus) 9’04”, 2. Federico Morona (Team Treviso) 9’06” (campione provinciale trevigiano), 3. Giovanni Lops (Atl-Etica San Vendemiano) 9’14”. Cadetti (3000 m): 1. Fabio Kleiss (Atl. Mogliano) 9’44” (campione regionale e provinciale trevigiano), 2. Alessio Reato (La Fenice 1923 Mestre) 9’46”, 3. Alessio Pollazzon (Atl. Biotekna) 9’49”. Ragazzi (1500 m): 1. Alessandro Vitalino (La Fenice 1923 Mestre) 3’51” (campione regionale), 2. Tommaso Da Riva (Atl. Valdobbiadene) 4’06” (campione provinciale trevigiano), 3. Nicolò Pillon (Atl. San Biagio) 4’20”. FEMMINILI. Juniores/promesse/seniores (3000 m): 1. Michela Zanatta (Atl. Ponzano) 9’50”, 2. Valentina Bernasconi (Atl. Mogliano) 10’07”, 3. Laura Mazzoleni Ferracini (Atl. Dolomiti Belluno) 10’16”. Allieve (3000 m): 1. Lorenza De Noni (Atl. Silca Conegliano) 10’46” (campionessa provinciale trevigiana), 2. Elisa Maglione (Atl. Ponzano) 10’51”, 3. Federica Pranovi (Atl. Riviera del Brenta) 10’57”. Cadette (2000 m): 1. Linda Minigutti (Lib. Friul Palmanova) 8’23”, 2. Denise Marinello (Atl. Jesolo Turismo) 9’04” (campionessa regionale), 3. Chiara Padoin (Eurovo Atl. Pieve di Soligo) 9’05” (campionessa provinciale trevigiana). Ragazze (1000 m): 1. Linda Jacqueline Pies Perez (Pol. Gazzera Olimpia Chirignago) 2’58” (campionessa regionale), 2. Amelia Velo (Trevisatletica) 2’58” (campionessa provinciale trevigiana), 3. Viola Longo (Atl. Jesolo Turismo) 3’01”. RISULTATI COMPLETI



Foto della manifestazione (MARSURA)

6 ORE TRAIL DI MASER – Il Trail di Maser incorona il trentino Christian Modena e la trevigiana Paola Michelin. Sono loro i vincitori della 6 Ore organizzata tra le colline di Crespignaga, nel Trevigiano, dall’Asd Scarpe Bianche. Si è corso su un tracciato ad anello di circa 6 km, con dislivello positivo di 300 metri. Modena ha concluso la sua fatica in 5h48’05” (11 giri), superando Ivan Geronazzo (6h18’40”, 11 giri) ed Enzo Romeri (5h43’52” con un giro in meno). Paola Michelin ha invece fermato il cronometro a 5h50’36” (8 giri), precedendo Marika Zeni (5h54’10”, 8 giri) ed Elena Baggio (6h02’10”, 8 giri). Nella gara a coppie, successi per Enrico Bonati e Marco Tramet (uomini), per Luisa Piva e Lucia Forte (donne) e per Daniel Degasperi e Francesca Perrone (mista). Applausi pure per Giovanni Storti, del trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo, che ha corso in coppia con lo scrittore e blogger Franz Rossi.