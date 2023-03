Memorial Tomasi nel segno di Gatti e Bernasconi

SAN BIAGIO DI CALLALTA - Giovanni Gatto e Valentina Bernasconi brillano nel 31° memorial Antonio Tomasi, andato in scena ieri - domenica 26 marzo - sulle strade di Cavriè. Oltre 900 gli iscritti, in gran parte under 18, richiamati al via dalla seconda prova del Grand Prix Giovani, tradizionale rassegna (26 edizioni) dedicata agli under 23. La ciliegina sulla torta, nel pomeriggio organizzato dall’Atletyica San Biagio, sono le due prove assolute. Giovanni Gatto (Us Quercia), azzurrino di Quinto, dà spettacolo sui 5 km maschili. Prima stacca il campione italiano dei 3000 siepi, Leonardo Feletto (Atl. Mogliano). Poi stacca anche Riccardo Donè (Atl. Mogliano) e si invola per andare a vincere in solitudine. Dopo il secondo posto della Stravicenza, brilla anche Valentina Bernasconi (Atl. Mogliano): a due giri dal termine dei 3 km femminili, la 38enne vittoriese allunga e stacca Nikol Marsura (Atl-Etica San Vendemiano), mentre per il terzo posto duellano le allieve Lorenza De Noni (Atl. Silca Conegliano) e Chiara Padoin (Atl-Etica San Vendemiano): prevale la prima, con una gara in rimonta, ma la seconda, ancora 15enne, si dimostra in crescita. Assegnati i titoli provinciali giovanili. Oltre a De Noni, festeggia Fabio Kleiss (Atl. Mogliano) tra gli allievi. Andrea Pol (Vittorio Atletica) e Arianna Cesca (Atl. Silca Conegliano) vincono tra i cadetti, Giacomo Fuson (Trevisatletica) e Martina Bianchin (Atl. Ponzano) tra i ragazzi. Nella classifica di società, a livello giovanile, festeggiano l’Atletica Montebelluna (femminile) e Vittorio Atletica (maschile).



I risultati.

Maschili. Assoluti (5 km): 1. Giovanni Gatto (Us Quercia) 15’01”, 2. Riccardo Donè (Atl. Mogliano) 15’15”, 3. Leonardo Feletto (Atl. Mogliano) 15’28”. Allievi (3 km): 1. Fabio Kleiss (Atl. Mogliano) 11’11” (campione provinciale), 2. Federico Zalloni (Atl. Ponzano) 11’14”, 3. Ghassan Sabar (Silca Ultralite Vittorio Veneto) 11’22”. Cadetti (2,5 km): 1. Alessio Pollazzon (Atl. Biotekna) 7’18”, 2. Andrea Pol (Vittorio Atletica) 7’24” (campione provinciale), 3. Tommaso Gerardini (Gs Quantin Alpenplus) 7’30”. Ragazzi (1 km): 1. Mattia Simeoni (Gs Astra) 3’10”, 2. Giacomo Fuson (Trevisatletica) 3’14” (campione provinciale), 3. Edoardo Sanson (Atl. Ponzano) 3’17”.



Femminili. Assolute (3 km): 1. Valentina Bernasconi (Atl. Mogliano) 11’59”, 2. Nikol Marsura (ATL-Etica San Vendemiano) 12’08”, 3. Lorenza De Noni (Atl. Silca Conegliano) 12’19”. Allieve (3 km): 1. Lorenza De Noni (Atl. Silca Conegliano) 12’19” (campionessa provinciale), 2. Chiara Padoin (ATL-Etica San Vendemiano) 12’23”, 3. Denise Marinello (Atl. Jesolo Turismo) 12’57”. Cadette (2 km): 1. Arianna Cesca (Atl. Silca Conegliano) 7’44” (campionessa provinciale), 2. Natalia Faoro (Atl. Silca Conegliano) 7’50”, 3. Agnese Moret (Atl. Ponzano) 8’02”. Ragazze (1 km): 1. Allegra Manzato (Atl. Jesolo Turismo) 3’32”, 2. Martina Bianchin (Atl. Ponzano) 3’33” (campionessa provinciale), 3. Clara Vergerio (Bellunoatletica M.G.B.) 3’34”.