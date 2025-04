Meloni negli USA, summit con Trump sui dazi: tensione e attese a Washington

STATI UNITI - Giorgia Meloni è arrivata negli Stati Uniti. L’aereo della presidente del Consiglio è atterrato alla Joint Base Andrews, alle porte di Washington, dove è attesa per un incontro chiave alla Casa Bianca con il presidente Donald Trump. Il vertice è previsto per le ore 12 di domani (le 18 in Italia).



Meloni e la delegazione italiana alloggeranno presso la Blair House, la residenza ufficiale degli ospiti della presidenza americana, dove resteranno fino al termine della visita.



Al centro dell’agenda politica ci saranno i dazi commerciali. L’Unione Europea ha avviato tentativi di mediazione, ma la posizione dell’amministrazione Trump resta ferma e le trattative appaiono incerte. Meloni si presenta al tavolo tra attendismo e preoccupazioni, in un momento delicato per i rapporti transatlantici.



Nel frattempo prosegue il coordinamento tra la premier e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. La visita a Washington è stata preparata congiuntamente, secondo quanto riferito dai portavoce della Commissione, che ribadiscono la competenza esclusiva dell’Ue sulle trattative commerciali. I contatti con l’amministrazione statunitense sono però considerati positivi e funzionali agli equilibri politici internazionali.