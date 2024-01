Meloni con la figlia in visita privata a Verona

VERONA - Visita-lampo a Verona per la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che ieri si è recata in piazza Erbe, a pranzo in un locale, ospite del parlamentare Ciro Maschio e del sottosegretario alla Cultura, Gianmarco Mazzi. Si è trattato di una visita privata, non istituzionale: insieme alla premier anche la figlia Ginevra.