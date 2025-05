Melania Trump, la first lady “invisibile”: meno di 14 giorni (su 108) alla Casa Bianca

STATI UNITI - Un alone di mistero avvolge la figura di Melania Trump, la first lady che, secondo un’inchiesta del New York Times, ha trascorso meno di 14 giorni alla Casa Bianca nei primi 108 giorni dall’insediamento del marito. Le luci nell’ala storicamente riservata alla consorte restano spesso spente e le finestre chiuse, segno di una sua quasi totale assenza dalla residenza presidenziale.



Fonti interne all’amministrazione sostengono che Melania sia presente più spesso di quanto si creda, ma senza fornire dettagli precisi. La first lady preferisce infatti una vita riservata, dividendosi tra il suo attico a Manhattan e la residenza di Mar-a-Lago in Florida, dove si rifugia lontano dai riflettori. La stampa americana ironizza definendola “la Greta Garbo della Casa Bianca” per la sua tendenza a scomparire dalla scena pubblica.



Nonostante la sua scarsa visibilità, Melania parteciperà a Washington a una cerimonia per onorare l’ex first lady Barbara Bush e a un evento dedicato alle madri dei militari. Tuttavia, anche all’interno della Casa Bianca, la sua presenza è sporadica e spesso è il presidente stesso a svolgere compiti tradizionalmente affidati alla consorte.