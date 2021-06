Il meglio del padel in Veneto

TREVISO - Treviso, 2 giugno 2021 - Il Veneto si appresta ad essere la cornice di Veneto Padel Cup, il primo torneo internazionale di padel Made in Veneto, che è stato ufficialmente presentato lunedì 31 maggio e martedì 1° giugno a Treviso e che mette in palio un montepremi mai visto all’interno dei circuiti di questo sport.



Un evento esclusivo che ha sancito il debutto ufficiale di Veneto Padel Cup all’interno del panorama dei tornei di padel italiani con risonanza internazionale e visto la partecipazione di campioni presenti nel ranking ufficiale del World Padel Tour, volti noti dello sport e dello spettacolo italiano ed ospiti di eccezione.



Infatti, nelle due giornate i campioni di padel Jorge Nieto Ruiz, Miguel Lamperti, Gonzalo Rubio, Juan Martín Díaz, Emanuele Fanti, Ernesto Moreno, Maria Jose Sanchez Alayeto, Maria Pilar Sanchez Alayeto, Carolina Navarro, Cecilia Reiter, Michele Bruno, Simone Cremona, Marcelo Capitani, Chiara Pappacena, Giulia Sussarello, Martina Lombardi si sono sfidati tra di loro in un torneo amichevole che ha visto vincitori Miguel Lamperti e Simone Cremona per la competizione maschile e María Pilar Sánchez Alayeto e Giulia Sussarello per quella femminile.



Accanto ai professionisti di questo sport, che sta vivendo un forte sviluppo sul territorio nazionale - e non solo - con un aumento delle strutture sportive e degli appassionati, hanno gareggiato volti noti del mondo dello sport e dello spettacolo italiani: Marco Materazzi, Gianluca Zambrotta, Giancarlo Fisichella, Nicolò De Devitiis, Stefano Corti, Federica Masolin, Anna Safroncik, Veronica Ruggeri e Bianca Atzei.



A condurre le due giornate le voci del duo di Radio Deejay, Andrea&Michele che hanno intrattenuto gli ospiti e commentato i momenti salienti delle sfide e ospite d'eccezione la stella lituana dell'NBA Šarūnas Marčiulionis.



Un evento che ha rappresentato un vero e proprio tributo al padel, che si prefigge di risaltare i valori e lo spirito di questo sport e diventare un appuntamento di riferimento.



Infatti, dal 27 settembre al 3 ottobre 2021 si svolgerà la prima edizione di Veneto Padel Cup (VPC), la competizione aperta a professionisti ed amanti del padel nata da un’idea di Irma Sveikauskiene, imprenditrice di origine lituana, fortemente legata al territorio veneto ed appassionata di questo sport, tanto da decidere di unire i due aspetti e dare vita ad una manifestazione unica nel suo genere.



L’edizione di Veneto Padel Cup 2021 è dedicata alle seguenti categorie:



torneo open maschile e femminile aperto a tutti i giocatori che non rientrano tra i primi 300 giocatori del mondo; torneo master maschile e femminile aperto a tutti i giocatori con classifica WPT-FIP ad esclusione dei primi 49 giocatori. Le iscrizioni saranno aperte ai giocatori con ranking tra 50 e 300. Le competizioni VPC 2021 si svolgeranno in differenti città venete nell’arco di una settimana:



Padova - Club Limena (VPC - Internazionale Open 128 coppie M)

Castelfranco - Urban Padel (VPC - Internazionale Open 128 coppie F)

Treviso - Padel 0422 (VPC - Internazionale Master 92 coppie F)

Treviso - Sporting life (VPC - Internazionale Master 92 coppie M)



Semifinali e finali di tutte le categorie si svolgeranno all’interno di un’unica struttura da definirsi in base alle normative Covid. Veneto Padel Cup è affiliata FIT. L’iscrizione a Veneto Padel Cup non contribuisce all’accumulo punti per il ranking FIT, WPT e FIP.



Le due categorie di tornei padel hanno montepremi mai visti in Italia nei circuiti di questo sport. Il torneo open maschile e femminile mette a disposizione delle prime otto coppie finaliste €20.000 suddivisi equamente tra i due tabelloni. Il torneo master maschile e femminile ha un montepremi di €80.000, sempre equamente suddivisi tra le prime otto coppie di giocatori.