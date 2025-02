Meghan e il regalo alla ragazzina vittima degli incendi di Los Angeles - VIDEO

LOS ANGELES (STATI UNITI) - Oggi, 5 febbraio, Meghan Markle ha portato un sorriso a una ragazza di 15 anni, la cui casa è stata distrutta dagli incendi che hanno colpito la contea di Los Angeles. La ragazza, in ferie con la famiglia, si trovava ad Altadena quando le fiamme hanno ridotto in cenere il loro rifugio. Tra gli oggetti persi, la maglietta del concerto di Billie Eilish, che aveva un valore speciale per lei. In un video pubblicato su Instagram, Meghan, visibilmente emozionata e senza trucco, ha mostrato il pacco ricevuto da Billie Eilish, contenente non solo le magliette ma anche un disco autografato e una borsa portapranzo. "Quando sono tornate a vedere la loro casa per la prima volta, l'unica cosa che cercava era la maglietta di Billie", ha raccontato Meghan.

Dopo aver incontrato la ragazza e sua madre in un centro di distribuzione alimentare, Meghan si è attivata per procurare una nuova maglietta. "Ho pensato a tutti quelli che conoscevo e ho mandato un messaggio vocale: per favore, qualcuno può mandare questa nota vocale a Billie Eilish?", ha spiegato. La duchessa ha concluso il video con un sentito ringraziamento all'artista, sottolineando l'importanza di compiere gesti "grandi e piccoli" per aiutare chi è stato colpito dalla tragedia. Questo gesto arriva mentre Meghan e suo marito **Harry** sono stati criticati da alcuni per il loro coinvolgimento nelle operazioni di soccorso, etichettati come "turisti del disastro". Nonostante le polemiche, Meghan continua a dimostrare il suo impegno verso le vittime degli incendi.